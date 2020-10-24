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Названы регионы с самым быстрым распространением COVID-19

Анна Касаткина
07:38 24.10.2020
В «зеленой» зоне с затуханием эпидемии не осталось ни одного субъекта.
Названы регионы с самым быстрым распространением COVID-19
© Фото: Ondrej Deml globallookpress

Рост заболеваемости коронавирусом отмечается во всех регионах России, в восьми ситуацию можно охарактеризовать как тяжелую. Об этом сообщили в российском Центре экономических исследований.

В центре составили карту, разбив субъекты на четыре группы в зависимости от динамики распространения вируса.

«В целом по России ситуация значительно ухудшилась с сентября… Пришлось ввести новый цвет на карте "темно-красный". Он обозначает регионы с наиболее тяжелой ситуацией, распространение заболевания там растет быстрее всего», — сказал РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Агаси Тавадян.

В эту категорию, по его словам, попали Алтай, Бурятия, республика Марий Эл, Ненецкий автономный округ, Новгородская и Новосибирская области, Севастополь и Чукотка.

В «зеленой» зоне с затуханием эпидемии не осталось ни одного субъекта. Самыми стабильными регионами, по данным специалистов, являются Ленинградская область, Краснодарский край, Ингушетия и Чечня. В Москве и Подмосковье обстановку назвали удовлетворительной.

За последние сутки в России коронавирусом заразилось рекордное количество человек — 17 340 человек. Всего с начала пандемии в стране выявили 1 480 646 случаев COVID-19.

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