Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Ученые выявили снижение умственных способностей у тяжело переболевших COVID-19

Виктория Ивашечкина
07:04 24.10.2020
Специалисты пришли к выводу, что перенесшие заболевание как будто постарели примерно на 10 лет.
Ученые выявили снижение умственных способностей у тяжело переболевших COVID-19
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости

Британские ученые выяснили, что у людей, тяжелопереболевших COVID-19, могут наблюдаться снижение интеллектуальных способностей. Специалисты провели тесты на остроту памяти и когнитивных способностей с участием более 84 тысяч британцев и пришли к соответствующему выводу.

По словам ученых, полученные результаты были сопоставлены с данными проекта Great British Intelligence Test, передает портал medRxiv. 

Специалисты во время проведения исследования учитывали возраст, пол, уровень образования, сферу деятельности. В итоге выяснилось, что пациенты, у которых ранее была тяжелая форма заболевания коронавирусом, уступали по умственным способностям 65% жителей Великобритании.

Наибольшее влияние инфекции ученые зафиксировали в заданиях на понимание текста и смысла слов. В то же время участники исследования отлично справились с тестами на запоминание чисел, пространственную память и восприятие эмоций.

Таким образом, данный анализ доказал гипотезу о том, что у людей, вылечившихся от коронавируса, могут наблюдаться «выраженные проблемы во многих аспектах когнитивных и исполнительных функций». У специалистов создавалось впечатление, будто перенесшие коронавирус постарели примерно на 10 лет.

Ранее сообщалось, что последствиями перенесенного коронавируса могут быть выпадение волос, а также одышка и слабость в течение продолжительного времени. К такому выводу пришли ученые Национального центра глобального здравоохранения и медицины в Японии.

Также ученые выяснили, что переболевшие COVID-19 женщины могут передавать детям антитела с грудным молоком. Уточнялось, что  у всех женщин будет наблюдаться различная концентрация антител к COVID-19, определяющаяся характером заболевания, которым они переболели.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.