Ученые выявили снижение умственных способностей у тяжело переболевших COVID-19

Британские ученые выяснили, что у людей, тяжелопереболевших COVID-19, могут наблюдаться снижение интеллектуальных способностей. Специалисты провели тесты на остроту памяти и когнитивных способностей с участием более 84 тысяч британцев и пришли к соответствующему выводу.

По словам ученых, полученные результаты были сопоставлены с данными проекта Great British Intelligence Test, передает портал medRxiv.

Специалисты во время проведения исследования учитывали возраст, пол, уровень образования, сферу деятельности. В итоге выяснилось, что пациенты, у которых ранее была тяжелая форма заболевания коронавирусом, уступали по умственным способностям 65% жителей Великобритании.

Наибольшее влияние инфекции ученые зафиксировали в заданиях на понимание текста и смысла слов. В то же время участники исследования отлично справились с тестами на запоминание чисел, пространственную память и восприятие эмоций.

Таким образом, данный анализ доказал гипотезу о том, что у людей, вылечившихся от коронавируса, могут наблюдаться «выраженные проблемы во многих аспектах когнитивных и исполнительных функций». У специалистов создавалось впечатление, будто перенесшие коронавирус постарели примерно на 10 лет.

Ранее сообщалось, что последствиями перенесенного коронавируса могут быть выпадение волос, а также одышка и слабость в течение продолжительного времени. К такому выводу пришли ученые Национального центра глобального здравоохранения и медицины в Японии.

Также ученые выяснили, что переболевшие COVID-19 женщины могут передавать детям антитела с грудным молоком. Уточнялось, что у всех женщин будет наблюдаться различная концентрация антител к COVID-19, определяющаяся характером заболевания, которым они переболели.