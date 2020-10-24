Американский геофизический союз извинился за отказ в публикации статьи российских ученых

Американский геофизический союз (American Geophysical Union - AGU) принес извинения российскими учеными. Ранее россиянам было отказано в публикации статьи из-за санкций. Теперь в США приглашают авторов повторно подать заявку.

«После тщательного рассмотрения процесса, через который прошла рукопись, мы определили, что ошиблись, когда решили, что статья не может быть принята к рассмотрению из-за санкций», - сообщили ученые, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в США отклонили заявку российских ученых из Института прикладной физики Российской академии наук на публикацию в журнале Geophysical Research Letters статьи «Новая связь между Эль-Ниньо - Южным колебанием и атмосферным электричеством».

Тогда решение объяснили невозможностью рассмотрения научных работ, финансируемых российским правительством и Минобразования. При этом до сих пор Американский геофизический союз исправно публиковал работы российских ученых. В данном случае отказ редакции вызывал недоумение у российской стороны. Тем более, что сами ученые в США ранее не раз призывали к сотрудничеству российских специалистов.

При этом в случае повторной подачи, исследование будет рассматриваться наравне с другими заявками. Решение о публикации будет приниматься исключительно исходя из соображений ее научной ценности.