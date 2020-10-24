В стране и мире Минобороны РФ перебрасывает в Южную Осетию многопрофильный госпиталь для больных COVID-19 Анна Касаткина В республику направляются 133 военнослужащих и 37 единиц военной техники. © Фото: Ondrej Deml globallookpress Многопрофильный госпиталь для помощи больным коронавирусом перебрасывает в Южную Осетию Минобороны России. Военнослужащие приступили к маршу на 1900 километров из подмосковного Алабино. В Южную Осетию направляются 133 военнослужащих и 37 единиц военной техники, уточнили в российском военном ведомстве. Госпиталь развернут в городе Цхинвал. «Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений и предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В его составе: приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации», - говорится в сообщении Минобороны. Отмечается также, что госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ и анализаторами крови, а также ПЦР-лабораторией. Ранее поручение развернуть многофункциональный мобильный госпиталь в Южной Осетии отдал министр обороны Сергей Шойгу. Указания об отправке госпиталя для оказания помощи в лечении местного населения даны по решению Верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика