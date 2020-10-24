Концерт под окном: под Самарой 98-летнюю разведчицу поздравили с Днем войск специального назначения

Персональный концерт для 98-летней разведчицы – участницы Великой Отечественной Войны Антонины Николаевной Финицкой устроила бригада назначения Центрального военного округа. Таким образом ветерана поздравили с Днем войск специального назначения.

Оркестр расположился во дворе дома в Самарской области и сыграл попурри из знакомых военных мелодий на трубах, саксофоне, тромбоне и других инструментах. Антонина Николаевна наблюдала за игрой из окна своей квартиры на восьмом этаже.

В завершение военнослужащие с трехкратным «Ура!» поздравили участницу войны с праздником, поблагодарили ветерана за мирное небо над головой, вручили цветы, а также памятные и сладкие подарки.

Феницкая Антонина Николаевна прошла всю Великую Отечественную войну в разных разведывательных должностях. Имела офицерское воинское звание «Лейтенант». Основную часть службы прошла в элитном подразделении «СМЕРШ». Награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги», а также десятком других наград.