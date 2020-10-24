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В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в стране

Виктория Ивашечкина
06:32 24.10.2020
Специалист уточнил, что обычно от начала подъема заболеваемости эпидемиологи ожидают максимальный рост на протяжении 28 дней.
В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в стране
© Фото: Komsomolskaya Pravda globallookpress

В Роспотребнадзоре рассказали, что заболеваемость коронавирусом в России, скорее всего, выйдет на фазу снижения в феврале — марте 2021 года. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Александр Горелов.

По его словам, обычно от начала подъема заболеваемости эпидемиологи ожидают максимальный рост на протяжении 28 дней. Это два инкубационных периода, поэтому первая декада ноября должна расставить все по своим местам, передает ТАСС.

«Тогда наступит стабилизация процесса, но мы еще не говорим о снижении, потому что должно пройти время, когда эпидпроцесс будет стабилен, но вирус все еще будет распространяться», - отметил Горелов.

По его словам, после этого произойдет устойчивое снижение, наблюдалось весной после 11 мая.

Ранее в научной лаборатории Моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова заявили, что пик заболеваемости коронавирусом в России пойдет на спад в начале ноября. Прогноз основан на анализе случаев заражения COVID-19 и суточного прироста выполненных тестов.

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