Более 36 тысяч человек остались без электричества в Хабаровском крае из-за непогоды

В Хабаровском крае из-за сильного ветра более 36 тысяч человек остались без электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики России.

По данным ведомства, с пяти часов вечера пятницы по настоящее время в регионе наблюдаются сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду и мокрый снег.

«Происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ», - говорится в сообщении.

Около 40 населенных пунктов Хабаровского края остались без электроснабжения – это около 36 200 человек.

«К аварийно-восстановительным работам привлечены восемь бригад в составе 20 человек и восемь единиц специальной техники», - сообщает Минэнерго.

Ликвидация последствий находится на контроле министерства и правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.

По прогнозам синоптиков, сегодня в регионе дневные температуры не поднимутся выше отметки в два градуса тепла. Ночью ожидаются нулевые температуры. Прогнозируется мокрый снег. В понедельник ночью резко похолодает до 11 градусов мороза. К концу следующей недели днем ожидается 11 – 12 градусов мороза, ночью – 15 – 18 градусов мороза.