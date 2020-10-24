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Новая цель в жизни: как в Алеппо реабилитируют детей, искалеченных войной

Алексей Алексеев
05:19 24.10.2020
На базе Олимпийского центра вместе с чемпионами Сирии тренируются ребята и военнослужащие-инвалиды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В сирийском Алеппо на базе Олимпийского центра организовали реабилитационные тренировки для молодых людей и детей, искалеченных войной.

Тренер Мухаммад Орфали не скупится на похвалу для своих подопечных. Для многих из ребят - добраться до спортзала уже тяжелое испытание.

«Они мои личные герои! Если будут продолжать в том же духе, станут чемпионами», - говорит тренер по тяжелой атлетике Мухаммад Орфали.

Главные соперники этих мальчишек - страх и боль, которые необходимо побеждать каждую тренировку. Абдурахман потерял ногу четыре года назад во время обстрела боевиков. Снаряд попал прямо в квартиру.

«Первое время я стеснялся заниматься с обычными спортсменами. Но они все время меня поддерживали. И я понял, что нужно жить дальше. Теперь вот хочу сам стать тренером»6 – рассказал Абдуррахман Хамбаруж.

Найти цель в жизни молодым ребятам помогает тренер Абдулла Искандери.

«До войны у нас почти не было детей с такими проблемами. Но беда пришла в каждую семью, боевики отняли детство у целого поколения. Поэтому я и зову на тренировки таких ребят, чтобы они не ставили на себе крест, чтобы у них была цель в жизни», - рассказал главный тренер олимпийского спорткомплекса города Алеппо Абдулла Искандерари.

В спортивном зале бок о бок тренируются военные, которые были ранены при защите города, и чемпионы Сирии по тяжелой атлетике.

«У меня брат ногу потерял, так что я понимаю, как им непросто. И глядя на их упорство, сам не имею права расслабляться», - рассказал чемпион Сирии по тяжелой атлетике Хамзе Халляк.

Во время войны, как и многие здания в Алеппо, спорткомплекс был занят боевиками. В нем оборудовали склад боеприпасов и командный пункт. Во время штурма правительственными силами многое было разрушено. Но теперь, когда зал восстановлен, он стал кузницей будущих паралимпийских чемпионов.

«Когда я вижу здесь детей, у меня душа отдыхает. Как и я, они шаг за шагом восстанавливаются после травмы, мечтают о мирном будущем. Здесь я вижу будущее своей страны», - сказал бывший военный Талель Даули.

В жизни, как и в спорте, чтобы добиться результатов нужно приложить немало усилий. А если держаться вместе и помогать друг другу, то путь к победе будет намного короче.

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