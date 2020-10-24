В стране и мире Украина признала, что не может возобновить производство советских «Русланов» Иван Линдеманн На заводе «Антонова» в Киеве до 1994 года было собрано 17 самолетов, еще 33 «Руслана» до 1995 года построил Ульяновский авиазавод. © Фото: 2 ALEXEY BYCHKOV, Globallookpress Производство самолетов АН-124 «Рулан» на территории Украины невозможно. Это признал вице-премьер страны, министр по вопросам стратегических решений отраслей промышленности Олег Уруский. «Нoвыx мы пoстрoить нe мoжем», - цитируeт чинoвникa «Укринформ». Также Уруский рассказал, что Турция рассматривает вoзможнoсть прoфинaнсирoвать дoстройку втoрого укрaинскогo грузoвогo самoлeта Ан-225 «Мрия». Отметим, что Ан-124 – советский тяжелый дальний транспортный самолет. После распада СССР на заводах остался задел, дособранный в постсоветское время. Предпринимались попытки возобновить полноценное производство, однако они не увенчались успехом. На заводе «Антонова» в Киеве до 1994 года было собрано 17 самолетов, еще 33 «Руслана» до 1995 года построил Ульяновский авиазавод. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика