Токийская фондовая биржа начала работу после масштабного сбоя

Крупнейшая в Азии Токийская фондовая биржа 2 октября возобновила работу после произошедшего в четверг крупного сбоя в функционировании. Об этом говорят данные торгов.

Старт биржевых операций был произведен по стандартному расписанию – в 9.00 по местному (03.00 по московскому) времени. Основные индексы, отражающие динамику акций, Nikkei и TOPIX, выросли по сравнению с показателями 30 сентября на 0,51% и 0,41% соответственно.

На протяжении всего дня 1 октября биржа не функционировала. По сообщению директора ТФБ Коитиро Мияхара, проблемы в работе возникли из-за неисправности в системном оборудовании. Как он отметил, причин подозревать кибератаку нет. Об этом пишет ТАСС.