Колонна на обед: выстроившиеся за рыбой пингвины в Антарктиде попали на фото

В районе украинской станции Академик Вернадский в Антарктиде пингвины выстраиваются в огромную очередь к океану, чтобы полакомиться рыбой. Фото и видеоподтверждение этого есть в социальных сетях.

«Очередь за морепродуктами. С четырех до пяти утра на острове Галиндез движуха по полной программе», - написала океанограф Анна Соина в Facebook.

Она добавила, что пингвины еще и подгоняют друг друга: когда им надоедает в последних рядах, то они подталкивают толпу и те, кто стоит впереди, прыгают в воду.

В настоящее время в Антарктиде - 25-я украинская экспедиция. Ее участники высадились на станции в апреле 2020 года.