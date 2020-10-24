В посольстве РФ прокомментировали санкции США против Центрального НИИ химии и механики

Россия отвергает выдвинутые обвинения против ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики» и считает санкции нелегитимными. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Полностью отвергаем выдвинутые администрацией обвинения против ФГУП “Центральный научно-исследовательский институт химии и механики”. Вновь подчеркиваем нелегитимность любых односторонних рестрикций», - приводит пресс-служба посольства Слова Антонова.

Дипломат подчеркнул, что Россия, в отличие от США, не ведет наступательных операций в киберсфере.

«Вредоносная деятельность в информпространстве противоречит принципам нашей внешней политики, национальным интересам и пониманию межгосударственных отношений», - сказал Антонов.

Россия призывает США отказаться от «порочной практики голословных нападок». Посол напомнил, что интересам Москвы и Вашингтона отвечает профессиональный диалог по вопросам международной информационной безопасности, восстановить который предложил Владимир Путин.

Ранее стало известно, что США ввели санкции против российского ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики». Но проблема заключается даже не в самих санкциях, а в том, что работа российских специалистов была посвящена колебаниям температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Отказ из-за санкций рассмотрения материалов учеными других стран может обернуться большими проблемами для всего человечества.