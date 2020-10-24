Военный самолет рухнул на дом и устроил пожар в США
Отмечается, что среди гражданского населения пострадавших нет.
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В маленьком городке Магнолия-Спрингс, расположенном в штате Алабама, разбился военный самолет. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, воздушное судно упало на дом, в результате чего строение загорелось. Отмечается, что среди гражданского населения пострадавших нет.
Информация об экипаже самолета пока не сообщается. Также нет данных о модели судна и причинах катастрофы.