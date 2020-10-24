Четверо детей погибли в результате пожара в Якутии

В Якутии в результате пожара в частном доме погибли женщина и четверо детей. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание греющего кабеля канализации. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Республике Саха.

«Сегодня в 04.43 по местному времени на телефон пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в двухквартирном частном жилом доме в селе Крест-Кытыл Намского района. Есть пострадавший мужчина. Огнеборцами найдены тела женщины и четверых детей», - говорится в сообщении.

На момент прибытия первого подразделения противопожарной службы республики дом горел по всей площади – 160 квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы 16 человек и 5 единиц пожарной техники.

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К месту трагедии были направлены сотрудники испытательной пожарной лаборатории. Сотрудниками СК и МВД РФ, а также дознавателями МЧС РФ проводится проверка. С родственниками погибших работают психологи РСЧС.