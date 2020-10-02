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Заработали больницы и школы: в историческом городе Босре в Сирии привыкают к мирной жизни

Алексей Алексеев
Анна Берестовая
04:04 02.10.2020
На территории исторического города, несмотря на военные действия, достаточно хорошо сохранилась инфраструктура.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

По количеству памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии город Босра уступает разве что Пальмире. За почти 3,5 тысячи лет здесь сформировалось уникальное смешение культур.

Раннехристианские церкви, постройки времен арабского Халифата и древнеримский амфитеатры в городе располагаются по соседству.

Во время войны Босра была под властью оппозиции, вооруженной, но не радикальной. Памятник архитектуры решили не разрушать. Правительственной армии штурмовать город также не пришлось. Благодаря российскому центру по применению сторон конфликт разрешили с помощью дипломатии.

Сейчас новое время наступает для жителей южных провинций Сирии. Те, кто еще недавно воевал с оружием в руках против правительственных войск, примирились и вместе борются за будущее единой страны.

Плюсы жить в мире для местных жителей очевидны. На территории заработали школы, больницы, отделения банков и государственные учреждения.

«У нас полноценная больница со всеми необходимыми отделениями: детское, гинекологическое, реанимация и другие. Мы сейчас в отделении интенсивной терапии. И хотя больница сильно пострадала в ходе боев, сейчас все отремонтировано. Часть денег дало государство, часть - пожертвования частных лиц», - рассказал медик и волонтер Абду Насер.

Благодаря мирному разрешению конфликта в данной местности удалось сохранить инфраструктуру. У местных жителей есть все для нормальной жизни: свет, вода и крыша над головой.

«Расход воды увеличился в несколько раз, потому что в соседних районах ее нет, все приезжают к нам. Беженцев очень много, но мы справляемся. У нас десять колодцев, каждый дает по 25 кубометров питьевой воды в час. Этого хватает на всех», - поделился инженер водоснабжения Муаммар Аль-Зави.

Напряжение в регионе еще сохраняется, однако самые острые вопросы решают уже за столом переговоров, а не с оружием в руках.

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