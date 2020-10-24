Брат Эдуарда Успенского скончался от коронавируса

В одной из столичных больниц от коронавируса скончался младший брат Эдуарда Успенского Юрий. Об этом сообщила газете «Собеседник» невестка Юрия Успенского Марина.

Известно, что 81-летний Юрий Николаевич незадолго до госпитализации отправился в санаторий. По словам Марины, они с мужем всячески отговаривали Успенского от поездки в связи с пандемией, но он настоял на своем.

Уже в санатории Юрий Успенский почувствовал себя плохо. Он был госпитализирован с высокой температурой. Его не стало 21 октября. В понедельник, 26 октября, Юрий Успенский будет кремирован на Хованском кладбище.