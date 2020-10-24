США усилят группировку катеров в Тихом океане для противодействия КНР

Береговая охрана США направит катера быстрого реагирования в западную часть Тихого океана для противодействия незаконному промыслу Китая в регионе. Об этом заявили в Белом доме.

«Китай ведет незаконный, нерегулируемый и недекларируемый рыбный промысел и преследует суда, ведущие добычу в эксклюзивных экономических зонах других стран в Индо-Тихоокеанском регионе, угрожая нашему суверенитету, суверенитету наших тихоокеанских соседей и региональной стабильности», - сказал помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Он уточнил, что Штаты продолжают модернизацию и наращивание возможностей своего флота катеров. В 2021 финансовом году, как рассказал О'Брайен, администрация рассмотрит возможность размещения данных катеров в Американском Самоа. Также Вашингтон допускает расширение присутствия в южной части Тихого океана.