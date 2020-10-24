OSIRIS-REx потерял часть забранного грунта с астероида Бенну

Космический зонд OSIRIS-REx потерял часть образцов грунта, которые он забрал с поверхности астероида Бенну. Об этом в пятницу сообщило NASA.

После изучения снимков, полученных 22 октября, подтвердилось предположение, что зонд произвел забор большего количества образцов грунта астероида, чем планировалось.

«При просмотре изображений, команда операторов OSIRIS-REx заметила, что устройство для забора заполнено частицами астероида. По-видимому, некоторые из них медленно выходили из коллектора образцов TAGSAM», - говорится в сообщении.

Специалисты NASA предполагают, что образцы взятого материала проходят через небольшие щели «крышки» коллектора, которую заело более крупными частичками грунта, и часть образцов попадает в космическое пространство.

На данный момент команда операторов OSIRIS-REx планирует как можно скорее переместить грунт в специально предназначенную капсулу. Поскольку есть угроза новой потери забранных частиц при любом перемещении аппарата, то ученые отказались от процедуры взвешивания массы грунта.

Напомним, что в NASA миссию OSIRIS-REx называют исторической. Впервые аппарат, созданный человеком, вращается вокруг столь небольшого как Бенну космического тела. Его диаметр составляет около 500 метров. Астероид относится к категории потенциально опасных, находится на расстоянии около 320 миллионов километров от Земли. Зонд OSIRIS-REx стартовал с Земли в сентябре 2016 года. Возвращение капсул с образцами грунта ожидается в 2023 году.