Ученые выявили способность коронавируса становиться более заразным

Британские ученые обнаружили у коронавируса сложнейший приспособительный механизм, который позволяет проще проникать в организм зараженного. По их наблюдениям, белковые шипы SARS-CoV-2 могут преобразовываться в десять различных форм.

Способность элементов вируса к трансформации, которая делает их более цепкими, была выявлена учеными из Института Фрэнсиса Крика в ходе лабораторного эксперимента.

«Ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения», - говорится в исследовании.

Такой метод, по предположению научной группы, используется вирусом для того, чтобы избежать распознавания иммунными антителами. Об этом пишут Fox News.

Специалисты заявили, что данное открытие может сыграть решающую роль в понимании того, почему коронавирус настолько заразен и как с ним бороться.