МЧС внедрит в систему предупреждения ЧС элементы «искусственного интеллекта»

В России завершается опытная эксплуатация мобильного приложения, которое предназначено для минимизации последствий надвигающегося пожара. В 2021 году оно должно быть реализовано. Об этом сообщили в МЧС.

«В настоящее время ведомство завершает опытную эксплуатацию мобильного приложения по определению так называемых "термоточек" - очагов возгорания, с возможностью моделирования вероятных зон распространения пожаров. Приложение предназначено для оперативного информирования глав муниципалитетов и представителей РСЧС других ведомств», - сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Как отметили в МЧС, вовремя получив информацию о возгорании, руководитель региона сможет быстро принять безотлагательные меры: направить необходимые силы и средства, эвакуировать население, подготовить пункты временного размещения, запросить помощь.

Также ведомство ведет работу по цифровизации процесса оказания помощи населению, которое пострадало при ЧС, через Единый портал госуслуг и другие имеющиеся информационные сервисы. Это позволит пострадавшим подавать заявления об оказании им необходимой помощи в органы государственной власти в электронной формате.