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В Гидрометцентре объяснили аномальную погоду на выходных

Тамара Астапенкова
02:36 24.10.2020
В центре Европейской России дневные температуры будут превышать норму на 6 – 8 градусов.
В Гидрометцентре объяснили аномальную погоду на выходных
© Фото: Komsomolskaya Pravda globallookpress

В выходные дни дневные температуры в центре Европейской России будут превышать норму на 6 – 8 градусов, что объясняется приходом теплых воздушных масс, сформировавшихся над Атлантикой и югом Средиземноморья. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Москва и центр Европейской части страны находился на западной периферии ложбины низкого давления. В свою очередь ложбина низкого давления формирует такую циркуляцию: на западе ложбины северные потоки, в южной оконечности - западные потоки, а на восточной периферии - южные потоки», - пояснил РИА Новости Вильфанд.

Он уточнил, что в результате перемещения ложбины низкого давления получилось, что Москва оказалась на восточной периферии очень теплой воздушной массы.

«Это очень высокая температура. Температурный фон ожидается около 12 градусов. Осадков станет меньше. Воскресенье день переходный - небольшие осадки и все равно тепло», - отметил ученый.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что в ряде российских регионов на этой неделе температура будет выше климатической нормы на 12 – 14 градусов. Аномальное тепло пришло в Якутию и на Камчатку.

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