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Росморречфлот: после взрыва на судне в Азовском море пропали боцман, матрос и практикант

Иван Линдеманн
23:57 24.10.2020
Поиски членов экипажа продолжаются. Состояние спасенных 10 моряков удовлетворительное.
Росморречфлот: после взрыва на судне в Азовском море пропали боцман, матрос и практикант
© Фото: korabel.ru

В устье Керченского пролива в Азовском море продолжаются поиски трех членов экипажа танкера «Генерал Ази Асланов». После взрыва на судне пропали боцман, матрос и практикант. Об этом РИА Новости сообщили в Росморречфлоте.

Отмечается, спасательный катер «Александр Сизонцев» и буксир «Импульс» Морспасслужбы подошли к терпящему бедствие танкеру. По предварительным данным, судно сильно повреждено в носовой части, видна пробоина выше ватерлинии. Танкер накренился, значит в него поступает вода.

Взрыв на судне произошел в субботу, 24 октября. Ему предшествовал пожар. По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов.  Состояние спасенных 10 членов экипажа удовлетворительное.

На место ЧП направились спасатели, следователи,  криминалисты и специалисты Росприроднадзора.

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