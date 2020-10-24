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В Москве за сутки скончались еще 68 пациентов с COVID-19

Тамара Астапенкова
23:26 24.10.2020
Общее число летальных случаев из-за COVID-19 в столице достигло 6 380 человек.
В Москве за сутки скончались еще 68 пациентов с COVID-19
© Фото: konstantin Kokoshkin globallookpress

В Москве за сутки скончались еще 68 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Днем ранее в оперштабе сообщали о 63 умерших с коронавирусом в столице. Таким образом общее число летальных случаев из-за COVID-19 достигло 6 380 человек.

Ранее стало известно, что в столице были оштрафованы более 60 человек, которые нарушили требования по профилактике коронавируса. Они пришли в московские торговые центры без масок и перчаток. В отношении нарушителей были составлены протоколы по части 2 статьи 3.18.1 Кодекса города Москвы об административных нарушениях.

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