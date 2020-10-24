ВОЗ зафиксировала очередной суточный прирост заражений COVID-19

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала очередной рекорд суточного прироста инфицированных коронавирусом. Это следует из опубликованных данных на сайте организации.

Согласно данным ВОЗ, за последние сутки в мире было выявлено 465 322 человека, зараженного COVID-19. За все время пандемии в мире зафиксировано 42 055 863 случая заражения коронавирусом. Скончались за это время 1 141 567 человек с коронавирсной инфекцией.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространения коронавируса в мире в ближайшие несколько месяцев будет очень тяжелой.