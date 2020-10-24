Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце. В его сердце имплантировали новый аортальный клапан. Об это у себя в Twiitter сообщил сам актер.

«Я чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда, наслаждаясь вашими удивительными статуями. Спасибо каждому доктору и медсестре в моей команде!», - написал Шварценеггер.

Актеру 73 года. Он родился с врожденным пороком сердца. Не так давно - в 2018 году - «Терминатор» перенес экстренную операцию по замене легочного клапана. А это хирургическое вмешательство уже седьмое.

Новый аортальный клапан будет поддерживать кровоток в правильном направлении через сердце.