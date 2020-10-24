На месте потенциального загрязнения из-за взрыва на танкере в Азовском море установят боновые ограждения

В Азовском море вокруг места потенциального загрязнения рядом с танкером, на котором произошел взрыв, будут установлены боновые ограждения. Об этом говорится в сообщении Министерства природы РФ.

«Из порта уже вышел катер с боновыми ограждениями на борту, которые будут оперативно установлены и помогут обозначить зону возможных последствий случившегося для акватории», - информирует ведомство.

В Министерстве также рассказали, что на месте уже работают специалисты Росприроднадзора.

По данным Росморречфлота, на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов», который следовал пустым, произошел взрыв остаточных паров топлива, что спровоцировало пожар. Судно накренилось, не исключено, что оно затонет.

На боту танкера в момент взрыва находились 13 человек. Троих из них выбросило за борт, сейчас их поисками занимаются экстренные службы. Десять членов экипажа были спасены.