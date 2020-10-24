Сотрудники СК РФ проверят обстоятельства взрыва на борту танкера в Азовском море

В причинах взрыва на борту нефтяного танкера в акватории Азовского моря разберутся следователи. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

На место происшествия уже выехала группа криминалистов и экспертов, которым предстоит восстановить всю цепочку событий.

«Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», - сообщила Марковская в беседе с ТАСС.

Инцидент с судном, которое шло под российским флагом в порт Ростова-на-Дону, произошел сегодня вечером. Предположительно, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности при проведении огневых работ.

По данным МЧС, взорвались пары топлива в балласте. На месте организована поисково-спасательная операция. Десять человек с борта терпящего бедствие судна удалось спасти, поиски еще трех моряков продолжаются.