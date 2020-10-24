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В Белоруссии рассказали об итогах переговоров Лукашенко и Помпео

Ян Брацкий
21:03 24.10.2020
В ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе США, стороны обсудили будущее отношений Минска и Вашингтона.
В Белоруссии рассказали об итогах переговоров Лукашенко и Помпео
© Фото: Stefani Reynolds, CNPAdMedia, Globallookpress, Пресс-служба президента республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор. Представитель американской стороны заверил официальный Минск в приверженности Вашингтона суверенитету и независимости республики.

Помпео также выразил надежду на продолжение сотрудничества между двумя странами.

«Госсекретарь подчеркнул, что неизменно остается приверженцем суверенитета и независимости нашей страны и сторонником развития сотрудничества с Беларусью», - заявил диктор в эфире телеканала ОНТ.

Александр Лукашенко и Майк Помпео обсудили последние события мировой повестки дня и внутриполитическую ситуацию в своих странах. 

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