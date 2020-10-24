В стране и мире В Белоруссии рассказали об итогах переговоров Лукашенко и Помпео Ян Брацкий В ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе США, стороны обсудили будущее отношений Минска и Вашингтона. © Фото: Stefani Reynolds, CNPAdMedia, Globallookpress, Пресс-служба президента республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор. Представитель американской стороны заверил официальный Минск в приверженности Вашингтона суверенитету и независимости республики. Помпео также выразил надежду на продолжение сотрудничества между двумя странами. «Госсекретарь подчеркнул, что неизменно остается приверженцем суверенитета и независимости нашей страны и сторонником развития сотрудничества с Беларусью», - заявил диктор в эфире телеканала ОНТ. Александр Лукашенко и Майк Помпео обсудили последние события мировой повестки дня и внутриполитическую ситуацию в своих странах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика