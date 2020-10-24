Франция отозвала посла из Турции

Франция отозвала своего посла из Турции. По данным AFP, поводом стало заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, раскритиковавшего французского президента Эммануэля Макрона за его, как считает Эрдоган, негативное отношение к мусульманам.

Накануне президент Франции заявил, что представит проект закона, направленный на укрепление республиканских ценностей. Макрон также сообщил, что власти страны намерены бороться с исламским сепаратизмом через образование детей.

Помимо этого, глава государства отметил необходимость освобождения французских мусульман от иностранного влияния и усиления контроля за финансированием мечетей в стране.

Заявления Эммануэля Макрона были вызваны совершенным накануне жестоким убийством, потрясшим Францию. Восемнадцатилетний фанатик, имевший статус беженца, убил и обезглавил школьного учителя за то что он показывал на своих уроках картинки на религиозную тему. Прибывшие на место ЧП полицейские ликвидировали нападавшего.

Произошедшее Макрон назвал терактом и мракобесием. Вскоре по всей стране были проведены многочисленные акции в память об убитом экстремистом педагоге.