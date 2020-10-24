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Франция отозвала посла из Турции

Роман Захаров
21:25 24.10.2020
Поводом для такого решения послужили негативные высказывания Реджепа Тайипа Эрдогана об Эммануэле Макроне.
Франция отозвала посла из Турции
© Фото: pixabay

Франция отозвала своего посла из Турции. По данным AFP, поводом стало заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, раскритиковавшего французского президента Эммануэля Макрона за его, как считает Эрдоган, негативное отношение к мусульманам.

Накануне президент Франции заявил, что представит проект закона, направленный на укрепление республиканских ценностей. Макрон также сообщил, что власти страны намерены бороться с исламским сепаратизмом через образование детей.

Помимо этого, глава государства отметил необходимость освобождения французских мусульман от иностранного влияния и усиления контроля за финансированием мечетей в стране.

Заявления Эммануэля Макрона были вызваны совершенным накануне жестоким убийством, потрясшим Францию. Восемнадцатилетний фанатик, имевший статус беженца, убил и обезглавил школьного учителя за то что он показывал на своих уроках картинки на религиозную тему. Прибывшие на место ЧП полицейские ликвидировали нападавшего.

Произошедшее Макрон назвал терактом и мракобесием. Вскоре по всей стране были проведены многочисленные акции в память об убитом экстремистом педагоге.

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