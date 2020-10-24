Три человека оказались за бортом после взрыва на борту танкера в Азовском море

Три человека оказались за бортом после взрыва на борту нефтяного танкера «Генерал Ази Асланов» в Азовском море. Судно шло под российским флагом.

ЧП произошло в момент возвращения танкера в порт Ростова-на-Дону, отметили в Росморречфлоте. Еще десять человек удалось спасти, их жизням ничего не угрожает.

Сообщается, что взрыв произошел в балласте на пустом танкере. Других подробностей инцидента не приводится.