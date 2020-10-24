Три человека оказались за бортом после взрыва на борту танкера в Азовском море
Еще десять членов экипажа танкера удалось спасти, их жизням ничего не угрожает.
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Три человека оказались за бортом после взрыва на борту нефтяного танкера «Генерал Ази Асланов» в Азовском море. Судно шло под российским флагом.
ЧП произошло в момент возвращения танкера в порт Ростова-на-Дону, отметили в Росморречфлоте. Еще десять человек удалось спасти, их жизням ничего не угрожает.
Сообщается, что взрыв произошел в балласте на пустом танкере. Других подробностей инцидента не приводится.