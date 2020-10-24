Росморречфлот: танкер в Азовском море накренился после взрыва и может затонуть

Танкер в Азовском море после взрыва накренился, ему предстоит борьба за живучесть. Об этом сообщает RT, ссылаясь на Росморречфлот.

В ведомстве не исключили, что судно может затонуть. Там также рассказали, что на танкере, который был пустой, скорее всего, произошел взрыв остаточных паров топлива.

Как, в свою очередь, сообщили в МЧС, пожар происходит на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов». В настоящий момент на его борту продолжают находиться четыре человека, за бортом - три, спасено - шесть членов экипажа.

К месту ЧП были направлены три спасательных судна. Кроме того, на месте пожара уже находится проходившее мимо судно «Братск».

Всего в операции по тушению воспламенения и спасению экипажа танкера принимают участие 102 человека и 14 единиц техники.