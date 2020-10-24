СМИ: на танкере под российским флагом в Азовском море произошел взрыв

На борту танкера в Азовском море произошел мощный взрыв. Судно шло под российским флагом, сообщили в экстренных службах региона.

«В Азовском море терпит бедствие нефтяной танкер "Генерал Ази Асланов" под российским флагом. По нашим данным, на танкере произошел взрыв», - приводит ТАСС заявление источника в экстренных службах.

Прибывшим на место происшествия спасателям удалось спасти с борта терпящего бедствие судна десять человек. Еще трех членов экипажа ищут, уточнили в Росморречфлоте.

Там же отметили, что взрыв произошел в балласте на пустом танкере, которых возвращался в порт Ростова-на-Дону.