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Названы возможные причины взрыва на борту танкера в Азовском море

Ян Брацкий
20:46 24.10.2020
По предварительной версии, взорваться могли пары топлива, которые находились в балласте.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Акула, ВК

Причиной взрыва на борту нефтяного танкера «Генерал Ази Асланов» могло стать нарушение техники безопасности или проведение огневых работ.

«Причина выясняется. По предварительной версии, к ЧП могло привести нарушение техники безопасности или огневые работы. Сам танкер был пустой», - сказал ТАСС представитель экстренных служб.

По его словам, взорваться могли пары топлива. Проверить эту версию можно будет только после ликвидации последствий взрыва.

«Танкер следовал из порта Кавказ в порт Ростов-на-Дону. На борту находился экипаж из 13 человек, шестеро из них спасены, четверо остались на борту, три человека находятся за бортом», - сообщили в МЧС России.

К месту инцидента направлены три спасательных судна. Кроме того, рядом находится судно «Братск». Продолжается поисково-спасательная операция, ее проведение осложняется темным временем суток.

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