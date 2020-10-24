Названы возможные причины взрыва на борту танкера в Азовском море

Причиной взрыва на борту нефтяного танкера «Генерал Ази Асланов» могло стать нарушение техники безопасности или проведение огневых работ.

«Причина выясняется. По предварительной версии, к ЧП могло привести нарушение техники безопасности или огневые работы. Сам танкер был пустой», - сказал ТАСС представитель экстренных служб.

По его словам, взорваться могли пары топлива. Проверить эту версию можно будет только после ликвидации последствий взрыва.

«Танкер следовал из порта Кавказ в порт Ростов-на-Дону. На борту находился экипаж из 13 человек, шестеро из них спасены, четверо остались на борту, три человека находятся за бортом», - сообщили в МЧС России.

К месту инцидента направлены три спасательных судна. Кроме того, рядом находится судно «Братск». Продолжается поисково-спасательная операция, ее проведение осложняется темным временем суток.