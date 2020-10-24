В МЧС раскрыли детали взрыва и пожара на российском танкере в Азовском море

В настоящее время на борту горящего в акватории Азовского моря нефтяного танкера «Генерал Ази Асланов» находятся четыре человека. Об этом говорится в сообщении МЧС РФ.

«В 19.02 от оперативного дежурного Новороссийского МСКЦ поступило сообщение о том, что на нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов" произошел пожар в акватории Азовского моря. Танкер следовал из Порта "Кавказ" в порт города Ростов-на-Дону, по предварительной информации танкер пустой. На борту было 13 человек экипажа. В настоящее время шесть человек спасено, четыре человека остались на борту, три человека находятся за бортом», - информирует ведомство.

Также сообщается, что к месту ЧП были направлены три спасательных судна. Кроме того, на месте пожара уже находится проходившее мимо судно «Братск».

Всего в операции по тушению воспламенения и спасению экипажа танкера принимают участие 102 человека и 14 единиц техники.