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На российской антарктической базе появились живые комары

Ян Брацкий
19:09 24.10.2020
На ледяном континенте насекомые могли появиться благодаря глобальному потеплению.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В Антарктиде впервые обнаружили комаров. На российской станции «Беллинсгаузен» насекомыми оказалось заражено одно из строений. Там провели санитарную обработку.

Нескольких двукрылых взяли на исследование. Ученые заявили, что до недавнего времени Антарктика оставалась единственным на земле континентом, куда не добирался комар обыкновенный. Теперь же на станциях поставили ловушки.

Ученым предстоит разобраться, как насекомые попали в Антарктиду. Не исключено, что причина их появления - глобальное потепление и деятельность человека.

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