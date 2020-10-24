Стена огня: на АЗС в Чечне полыхает цистерна с топливом

На автозаправочной станции в чеченском Аргуне вспыхнула одна из пяти цистерн с топливом. Прибывшие на место происшествия спасатели опасаются, что пламя может перекинуться на соседние емкости.

«В 18:10 поступило сообщение о том, что произошло возгорание на АЗС в городе Аргун. Всего на АЗС пять цистерн. Горит одна. Проводится работа по тушению пожара и защите соседних резервуаров, а также соседних строений», - сказали ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Силы с средства ГУ МЧС России по Чеченской республике работают по повышенному рангу, добавили в ведомстве. С огнем борются 55 человек и восемь единиц специальной техники.