Более 60 человек оштрафовали за отсутствие маски в ТРЦ Москвы

Инспекторы объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) провели рейды в московских торгово-развлекательных центрах, в ходе которых были оштрафованы более 60 человек, пришедших в ТРЦ без масок и перчаток. Об этом рассказал главный инспектор ОАТИ Роман Мешков.

«В торгово-развлекательных центрах на юго-западе Москвы проведены совместные рейды сотрудников ОАТИ и полиции. В результате проверок выявлено 63 нарушителя перчаточно-масочного режима», - приводит РИА Новости его слова.

Мешков добавил, что в отношении нарушителей были составлены протоколы по части 2 статьи 3.18.1 Кодекса города Москвы об административных нарушениях.

За минувшие сутки в российской столице было зарегистрировано 4 453 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии в Москве увеличилось до 391 361.