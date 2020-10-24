В стране и мире На территории Российской детской клинической больницы в Москве вспыхнул пожар Ян Брацкий Потушить огонь удалось подручными средствами, в результате возгорания никто не пострадал. © Фото: Zamir Usmanov, Russian Look, Globallookpress Пожар стал причиной эвакуации Российской детской клинической больницы в Москве. Инцидент произошел на Ленинском проспекте, где находится лечебное учреждение. «В 18:23 мск поступило сообщение о возгорании в 4-этажном здании на территории Российской детской клинической больницы. Была организована эвакуация людей. В подвальном помещении происходило возгорание постельных принадлежностей на площади 0,5 кв. м», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы городского главка МЧС РФ. Всего из здания были эвакуированы 228 человек: 116 детей, 93 взрослых и 19 человек персонала. Им пришлось провести некоторое время в соседнем корпусе. Сейчас спасатели возвращают всех обратно. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика