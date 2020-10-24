Вирусолог рассказал, как распознать бессимптомный COVID-19

Выявить бессимптомное течение коронавирусной инфекции можно только при помощи тестов. В этом уверен профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский. При этом, тестовые системы не дают стопроцентного результата, напомнил специалист.

«Когда человек уже переболел, тогда тест на коронавирус ничего не покажет - нужно проверять на антитела», - рассказал вирусолог в беседе с порталом URA.RU.

Рассуждая о возможности тяжелых осложнений для здоровья бессимптомно переболевших COVID-19, вирусолог заявил, что такой ситуации возникнуть не должно.

О коронавирусе нового типа мир узнал в конце прошлого года. Первые инфицированные были зафиксированы в китайской провинции Хубэй. Многомиллионный город Ухань пришлось закрыть на жесткий карантин, который не помог остановить распространение болезни по миру.

В настоящее время зарегистрировано более 42 миллионов человек с диагнозом коронавирус. Больше всего больных в США, Бразилии и Индии.