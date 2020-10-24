Трамп досрочно проголосовал на выборах президента США за самого себя

Действующий глава США Дональд Трамп досрочно проголосовал на выборах президента страны. Трансляция велась в YouTube-канале предвыборного штаба Трампа.

Президент отдал свой голос в городе Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. На избирательный участок он прибыл в сопровождении небольшого количества людей, без супруги.

В зону голосования журналистов не пустили. Через 15 минут Трамп вышел обратно. Он сообщил, что голосование организовано хорошо и безопасно.

«Я проголосовал за парня по имени Трамп», - заявил глава государства собравшимся.

Выборы президента в Соединенных Штатах состоятся 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперником действующего американского лидера Трампа по выборной гонке является кандидат от демократов Джо Байден.