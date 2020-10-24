Руководитель космодрома «Восточный» арестован на два месяца

Руководитель российского космодрома «Восточный» Роман Бобков был арестован на два месяца. Его подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу. Об этом сообщает Благовещенский городской суд. Бобков будет находиться под стражей до 22 декабря 2020 года.

«Из представленных материалов следует, что Бобков Р.В. подозревается в совершении двух умышленных преступлений, относящихся к категории средней тяжести, против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления», - сообщается на сайте суда.

Было возбуждено уголовное дело. Следственный комитет находится в процессе сбора доказательств. Уголовное дело было взято под контроль третьим отделом по расследованию особо важных дел