Кличко заразился COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко инфицирован коронавирусной инфекцией. Об этом украинский политик сообщил на своей странице в одной из социальных сетей.

«Друзья, коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста... Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, - неутешительный», – приводит слова Кличко портал Obozrevatel.

Мэр сообщил, что чувствует себя хорошо и может работать, однако вынужден уйти на самоизоляцию и продолжит исполнение обязанностей из домашнего кабинета.

Кличко призвал жителей Украины соблюдать рекомендации санитарных врачей и беречь свое здоровье.