В НИЦ им. Гамалеи оценили вероятность мутаций COVID-19

Предсказать возможные мутации коронавируса в ближайшем будущем практические невозможно. В этом уверен глава отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог института имени Гамалеи Виктор Зуев.

По его словам, научное сообщество еще не успело изучить возбудитель инфекции, чтобы прогнозировать его дальнейшее поведение.

«Учитывая его широчайшее распространение, он будет подвергаться изменениям. В какую сторону - сказать трудно. Мы имеем дело с этим возбудителем десять месяцев - это крайне мало. Вопросов больше, чем ответов», - сказал ученый в интервью «Парламентской газете».

Вирусолог рекомендовал готовиться к любому возможному развитию событий.

В России за последние сутки выявили 16 521 новый случай коронавируса в 85 регионах. Более 25% россиян не испытывали клинических проявлений COVID-19. По информации оперативного штаба, за все время в стране зарегистрировано 1 497 167 пациентов с COVID-19.

За последние 24 часа были также зарегистрированы 296 летальных исходов, за это же время выздоровели 11 567 россиян.