Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В НИЦ им. Гамалеи оценили вероятность мутаций COVID-19

Ян Брацкий
17:23 24.10.2020
По мнению вирусолога Виктора Зуева, возбудитель заболевания изучен недостаточно, поэтому предсказать дальнейшую ситуацию очень сложно.
В НИЦ им. Гамалеи оценили вероятность мутаций COVID-19
© Фото: Marijan Murat, dpa, Globallookpress

Предсказать возможные мутации коронавируса в ближайшем будущем практические невозможно. В этом уверен глава отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог института имени Гамалеи Виктор Зуев.

По его словам, научное сообщество еще не успело изучить возбудитель инфекции, чтобы прогнозировать его дальнейшее поведение.

«Учитывая его широчайшее распространение, он будет подвергаться изменениям. В какую сторону - сказать трудно. Мы имеем дело с этим возбудителем десять месяцев - это крайне мало. Вопросов больше, чем ответов», - сказал ученый в интервью «Парламентской газете».

Вирусолог рекомендовал готовиться к любому возможному развитию событий.

В России за последние сутки выявили 16 521 новый случай коронавируса в 85 регионах. Более 25% россиян не испытывали клинических проявлений COVID-19. По информации оперативного штаба, за все время в стране зарегистрировано 1 497 167 пациентов с COVID-19.

За последние 24 часа были также зарегистрированы 296 летальных исходов, за это же время выздоровели 11 567 россиян.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.