Роспотребнадзор продлил ограничения в отношении МГТУ имени Баумана

Роспотребнадзор распорядился продлить дистанционный формат обучения для студентов МГТУ имени Баумана. Предписание выдано в отношении четырех корпусов учебного заведения, которые ранее были закрыты из-за нарушений мер по профилактике новой коронавирусной инфекции.

«В связи с непринятием руководством университета достаточных и эффективных мер для разрыва путей передачи и распространения новой коронавирусной инфекции в адрес ректора университета повторно выданы предписания главного государственного санитарного врача по городу Москве и исполняющего обязанности главного государственного санитарного врача по ЦАО о продлении дистанционного обучения студентов четырех корпусов», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

Также Роспотребнадзор распорядился провести мероприятия по обеззараживанию воздуха в местах скопления учащихся, пересмотреть расписание занятий и практик, чтобы максимально разобщить студентов.

О закрытии МГТУ имени Баумана стало известно 20 октября. Выяснилось, что в вузе не установлено достаточного количества дезинфекторов для рук, отсутствует разметка для соблюдения социальной дистанции, нет приборов для обеззараживания воздуха и другие нарушения.

С нового учебного года в российских университетах был введен масочный режим, исключение сделали для занятий творческой направленности, а также для читающих лекции преподавателей.

Ответственность за снабжение студентов, педагогов и персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты возложили на руководство вузов.