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Белая пелена: опубликовано видео мощного снегопада в Новосибирске

Роман Захаров
16:22 24.10.2020
Сейчас в городе температура воздуха составляет -3 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до -5.
© Видео: Марина Вдовик, VK; evgenia_potilicina, Instagram; neek_bell90, Instagram © Фото: evgenia_potilicina, Instagram

В субботу, 24 октября, Новосибирск накрыл мощный снегопад. Местные жители начали активно выкладывать записи красивого природного явления в социальные сети.

На кадрах видно, что метель белым покрывалом застелила городские дворы, превратив их в заснеженные пустыни, а фонтан в одном из скверов на фоне густой пороши стал похож на ледяное изваяние.

О такой погоде синоптики предупреждали заранее: сотрудники Западно-Сибирского Гидрометцентра сообщали о сильном похолодании, которое вместе с собой принесет снег. Их прогнозы сбылись.

Сейчас в городе температура воздуха составляет -3 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до -5. В воскресенье, 25 октября, в Новосибирске ожидается пасмурная погода, возможен небольшой снег. Температурные значения в зависимости от времени суток будут колебаться от +1 до -6 градусов.

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