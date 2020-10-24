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Развенчаны самые популярные мифы о молоке

Анна Назайкина
16:21 24.10.2020
Опровергнуты наиболее распространенные заблуждения.
Развенчаны самые популярные мифы о молоке
© Фото: Imo Flow, Pixabay

Эксперты опровергли наиболее распространенные убеждения о молоке. Употребление молока на голодный желудок, вопреки распространенному мнению, совершенно безвредно для организма. Кроме того, сывороточный белок способен оказывать антибактериальное действие, а также предотвращать воспаление слизистой оболочки.

«Пить молоко на пустой желудок не следует людям, страдающим непереносимостью лактозы, поскольку может усугубить этот синдром и вызвать вздутие живота и диарею», — утверждается в научной газете Science and Technology Daily.

В статье также опровергается утверждение о том, что молоко способно отбелить кожу лица. В то же время маска из молока оказывает охлаждающее и увлажняющее действие, а также помогает сузить капилляры после длительных солнечных ванн.

Кроме того, автор материала не согласился с мнением о том, что после кипячения молоко может оказывать вред. При нагревании молока происходит реакция Майяра между аминокислотами белка и лактозой. Данный процесс не оказывает негативного влияния на цвет и вкус напитка.

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