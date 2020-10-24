Ученые назвали причину математической одаренности детей

Развитие математических способностей у детей тесно связано с генетической изменчивостью мозга. К таким выводам пришли специалисты немецкого Института когнитивных исследований и науки о мозге имени Макса Планка.

В масштабных исследованиях приняли участие 178 малышей в возрасте от трех до шести лет. На старте эксперимента им сделали магнитно-резонансную томографию (МРТ) мозга и предложили решить математическую задачу, которая соответствует их возрасту. Тот же эксперимент провели с детьми постарше.

Оказалось, что успешное решение математических задач напрямую зависит от объема серого вещества в теменной области. Дети с таким развитием мозга показывали результаты выше среднего, пишет aif.ru.

По данным ученых, на объем серого вещества влияет ген ROBO1. Это подтверждает теорию о том, что способности к точным наукам могут передаваться по наследству.