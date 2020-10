В стране и мире Москва вышла в лидеры международного рейтинга столиц Ян Брацкий Власти Москвы отметили, что это стало возможным благодаря реализации комплексных программ развития. © Фото: step-svetlana, Pixabay Москва выбилась в лидеры международного рейтинга The World‘s 100 Best Cities и заняла в нем четвертое место. Российская столица особо отмечена в категории «Продукт» и признана экспертами лучшей по культурным площадкам, достопримечательностям и инфраструктуре. «Был задан новый стандарт качества городской среды. Он предполагает, что современные общественные пространства и инфраструктура должны быть в каждом районе Москвы», - цитирует слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной официальный сайт городского правительства. Рейтинг The World‘s 100 Best Cities составляется международной консалтинговой компанией Resonance Consultancy с 2016 года. Он формируется на основе статистических данных и отзывов представителей бизнеса и туризма. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика