Описаны возможные условия содержания Ефремова в колонии

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Чувашии Кирилл Лукин рассказал о том, какие условия содержания в региональных исправительных колониях, куда, скорее всего, будет отправлен для отбывания наказания осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов.

Лукин сразу уточнил, что пока не знает точно, куда именно отправят артиста. Но, по словам представителя ОНК, все колонии в Чувашии находятся в нормальном состоянии, за этим регулярно следят члены комиссии. Жалоб от заключенных никогда не было.

«На каждого выделено ровно по два квадратных метра. Вода у всех есть, в колониях везде тепло. Сырости, влажности в колониях нет», - приводит «360» слова Лукина.

Член Общественной наблюдательной комиссии добавил, что по результатам последней проверки одного из исправительных учреждений было установлено, что у всех отбывающих наказание одинаковые условия труда, заключенные получают весь необходимый спектр медпомощи, территория колонии содержится в чистоте. Кроме того, с заключенными занимаются психологи, для них также организован досуг.

Ранее член московской Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщила, что Михаил Ефремов отказался выходить из СИЗО к правозащитникам.

Восьмого сентября Пресненский суд Москвы признал актера виновным в гибели человека в ДТП и приговорил к 8 годам колонии общего режима. В четверг, 22 октября, после апелляции адвокатов Мосгорсуд снизил срок наказания Ефремову с 8 до 7,5 лет, учтя возмещение морального вреда потерпевшим.

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Артист, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого погиб.