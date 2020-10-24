МИД России призвал противоборствующие стороны в Ливии к прекращению огня

Российский МИД рассчитывает, что достигнутые в Женеве договоренности по Ливии станут важным шагом в урегулировании конфликта в стране. С таким заявлением выступила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Рассматриваем это событие как важный шаг на пути к преодолению затянувшегося острого кризиса в Ливии, налаживанию устойчивого всеобъемлющего политического диалога, имеющего конечной целью восстановление единства страны, создание дееспособных органов государственной власти, возрождение ее социально-экономической инфраструктуры», - заявила Захарова.

Она также предостерегла противоборствующие стороны от отката к братоубийственной междоусобице.

Несколько лет подряд в североафриканской стране действует двоевластие - правительство национального согласия Фаиза Сарраджа в Триполи и временный кабинет министров на востоке страны.

До настоящего времени длительные переговоры в различных форматах не позволили прекратить боевые действия.